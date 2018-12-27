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    Иностранцы увеличили объем операций с использованием банковских карт в Азербайджане на 27%

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре Азербайджан посетили 2 633,5 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 195 стран, что на 6,1% превышает аналогичный прошлогодний показатель.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на декабрьский "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

    Объем операций, совершенных иностранными гражданами в Азербайджане с использованием банковских карт, увеличился в годовом сравнении на 27% или 252 млн манатов и в январе-ноябре этого года составил 1 млрд 195,5 млн манатов.

    В ноябре сумма транзакций, выполненных иностранными гражданами с помощью банковских карт, увеличилась в годовом выражении на 6%, до 76,2 млн манатов.

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