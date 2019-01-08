Иностранцы снизили вклады в азербайджанских банках

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В ноябре прошлого года объем вкладов нерезидентов в коммерческих банках Азербайджана снизился на 84,6 млн манатов или 10% и на 1 декабря составил 760 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Центробанка Азербайджана (ЦБА), это произошло в основном из-за сокращения вкладов в инвалюте.

Объем манатных вкладов нерезидентов увеличился на 11,5 млн манатов или 13,2% - до 98,4 млн манатов, долларовые вклады сократились в манатном эквиваленте на 96,1 млн манатов или 12,7%, составив 661,6 млн манатов.

Следует отметить, что на 1 декабря 2018 года физическими лицами в банках размещено 8 073,5 млн манатов, из них 7 313,5 млн манатов или 90,6% - резидентами, 760 млн манатов или 9,4% - нерезидентами.