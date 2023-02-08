Иностранцы смогут получать временный вид на жительство, инвестировав в государственные ценные бумаги

В Азербайджане иностранцам и лицам без гражданства будет выдаваться временный вид на жительство при владении ими государственным ценными бумагами на сумму не менее 100 тыс. манатов.

В Азербайджане иностранцам и лицам без гражданства будет выдаваться временный вид на жительство при владении ими государственным ценными бумагами на сумму не менее 100 тыс. манатов.

Как передает Report, это нашло отражение в проекте поправок в Миграционный кодекс.

Так, поправкой временный вид на жительство будет предоставляться иностранцам при наличии у них государственных ценных бумаг номинальной стоимостью не менее 100 тыс. манатов или инвестиционных ценных бумаг юридических лиц, акции (доли) которых на 51 и более процентов принадлежат государству.