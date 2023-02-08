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Иностранцы смогут получать временный вид на жительство, инвестировав в государственные ценные бумаги

Иностранцы смогут получать временный вид на жительство, инвестировав в государственные ценные бумаги В Азербайджане иностранцам и лицам без гражданства будет выдаваться временный вид на жительство при владении ими государственным ценными бумагами на сумму не менее 100 тыс. манатов.
Финансы
8 февраля 2023 г. 11:55
Иностранцы смогут получать временный вид на жительство, инвестировав в государственные ценные бумаги

В Азербайджане иностранцам и лицам без гражданства будет выдаваться временный вид на жительство при владении ими государственным ценными бумагами на сумму не менее 100 тыс. манатов.

Как передает Report, это нашло отражение в проекте поправок в Миграционный кодекс.

Так, поправкой временный вид на жительство будет предоставляться иностранцам при наличии у них государственных ценных бумаг номинальной стоимостью не менее 100 тыс. манатов или инвестиционных ценных бумаг юридических лиц, акции (доли) которых на 51 и более процентов принадлежат государству.

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Версия на английском языке Foreigners to be able to obtain temporary residence permit by investing in government securities
Версия на азербайджанском языке Əcnəbilər dövlət qiymətli kağızlarına investisiya qoymaqla müvəqqəti yaşamaq icazəsini ala biləcək

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