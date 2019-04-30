Иностранцы совершили операции с банковскими картами на 272 млн манатов

В январе-марте Азербайджан посетили 610,8 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 157 стран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на апрельский "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Объем операций, совершенных иностранными гражданами в Азербайджане с использованием банковских карт, в указанном периоде составил 271,6 млн манатов.

В марте сумма транзакций, выполненных иностранными гражданами в Азербайджане с помощью банковских карт, составила 98 млн манатов.