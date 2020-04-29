​Иностранцы сократили карточные транзакции в Азербайджане

Объем операций, совершенных иностранными гражданами в Азербайджане с использованием банковских карт, в марте текущего года составил 53,9 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), это на 44,1 млн мнатов или 45% меньше прошлогоднего показателя.

В январе-марте сумма транзакций, выполненных иностранцами, составила 212 млн манатов. Это на 38,4 млн манатов или 22,12% меньше показателя аналогичного периода 2019 года.