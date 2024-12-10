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Инициативы Mastercard в области устойчивого развития и ключевые мероприятия в период COP29

Инициативы Mastercard в области устойчивого развития и ключевые мероприятия в период COP29 Инициативы Mastercard Azerbaijan в области устойчивого развития в период проведения COP29 в Баку подчеркивают приверженность компании принципам экологической, социальной и управленческой ответственности (ESG). Инициируя такие проекты, Mastercard стремится
Финансы
10 декабря 2024 г. 11:47
Инициативы Mastercard в области устойчивого развития и ключевые мероприятия в период COP29

Инициативы Mastercard Azerbaijan в области устойчивого развития в период проведения COP29 в Баку подчеркивают приверженность компании принципам экологической, социальной и управленческой ответственности (ESG). Инициируя такие проекты, Mastercard стремится содействовать устойчивому росту и снижению воздействия на окружающую среду, что отражает корпоративную концепцию компании.

Инициативы по устойчивой городской мобильности

В рамках совместного проекта с ООО «Bakı Taksi Xidməti», ABB и APAR был запущен проект экологического чистого транспорта в Баку: в его рамках было приобретено 700 экологичных педальных велосипедов и 200 электровелосипедов. В рамках этого проекта Mastercard предоставила скидки держателям карт: пользователи карты ABB Mastercard получили 50% скидку на абонемент педального велосипеда, а все пользователи Mastercard воспользовались льготами на аренду электровелосипедов. Эта инициатива направлена на сокращение выбросов и развитие устойчивой мобильности.

Продвижение экологичных платежных карт

Mastercard активизировала усилия по замене пластиковых карт из ПВХ на экологически безопасные альтернативы. К 2026 году Mastercard планирует отказаться от использования ПВХ-пластика в платежных картах в Азербайджане, сотрудничая с местными банками для продвижения экологичных материалов. Этот шаг поддерживает более широкие обязательства Mastercard по сокращению пластиковых отходов.

Поддержка малого бизнеса и «зеленого» финансирования

Mastercard помогает малому бизнесу внедрять «зеленые» практики, переходить на низкоуглеродные технологии и предоставляет доступ к "зеленым" финансовым решениям.

Постоянное стремление Mastercard к устойчивому развитию

Действия Mastercard в ходе COP29 отражают ее приверженность устойчивому развитию. Компания стремится достичь нулевого уровня выбросов к 2040 году, реализуя инициативы по сокращению выбросов и поддержке экологически чистого транспорта. Эти усилия способствуют созданию более устойчивого и инклюзивного мира.

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Версия на английском языке Mastercard's sustainability initiatives, key activities during COP29 period
Версия на азербайджанском языке “Mastercard”ın dayanıqlılıq təşəbbüsləri və COP29 dövründə əsas fəaliyyətləri

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