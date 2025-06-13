ING: Валютный коридор в Азербайджане может стать объектом внимания на фоне снижения торгового профицита

Сохранение валютного коридора в Азербайджане на фоне сокращающегося торгового профицита и растущей неопределенности на рынке энергоносителей может со временем усилить интерес к валютному рынку страны.

Сохранение валютного коридора в Азербайджане на фоне сокращающегося торгового профицита и растущей неопределенности на рынке энергоносителей может со временем усилить интерес к валютному рынку страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на обзор крупнейшей банковской группы Нидерландов - ING Group.

Согласно анализу ING, страны СНГ-4 - Азербайджан, Армения, Узбекистан и Казахстан - сталкиваются с усиливающимися инфляционными рисками, несмотря на общее укрепление национальных валют.

"Поскольку глобальная волатильность несколько снизилась, внимание рынков вновь сосредоточено на внутренних вызовах. Валюты стран региона укрепляются по отношению к доллару США, однако их рост ограничивают внутренние макроэкономические и политические факторы. Одновременно усиливается инфляционное давление, создавая сложности для центральных банков", - говорится в отчете ING.

За последние четыре недели валюты СНГ-4, за исключением азербайджанского маната, жестко привязанного к доллару, укрепились на 1,5–2% к американской валюте. Это, как отмечают аналитики, в основном отражает общую слабость доллара на фоне роста цен на сырьевые активы: нефть марки Brent подорожала на 6–7%, золото - на 1%, а российский рубль укрепился на 3%.

Тем не менее, укрепление валют региона выглядит умеренным и ограниченным. Основные сдерживающие факторы, как отмечает ING - ухудшение торгового баланса (особенно из-за роста импорта), за исключением Узбекистана, внешнеполитическая нестабильность в Армении, разногласия Казахстана с ОПЕК+ по вопросам нефтяных квот.

При этом, по мнению аналитиков, драм остается крепче ожиданий, прекращение девальвации узбекского сума расценивается как позитивный сигнал, а валютная политика Азербайджана может со временем привлечь больше внимание в свете внешнеторговых и ценовых рисков.

Несмотря на теоретические предпосылки для снижения инфляции на фоне укрепления валют, в реальности проинфляционные факторы преобладают. С середины 2024 года в большинстве стран СНГ-4 наблюдается рост потребительских цен.

К ключевым инфляционным факторам со стороны предложения аналитики относят рост мировых цен на продовольствие, скачок фрахтовых ставок из-за перебоев в глобальной торговле, устойчиво высокая инфляция в России - основном торговом партнере региона, повышение тарифов на коммунальные услуги в Казахстане и Узбекистане и ожидания повышения ставки НДС (с 12 до 16%) в Казахстане в 2026 году.

По мнению аналитиков, со стороны спроса давление оказывают расширение фискальной политики в Армении, Казахстане и Узбекистане, активный рост розничного кредитования в Армении и Казахстане, что подогревает внутренний спрос и инфляционные ожидания.

"Рост инфляции ставит центральные банки СНГ-4 в непростую ситуацию. С одной стороны, требуется реагировать на расхождение фактической инфляции с целевыми показателями, что уже привело к повышению ключевых ставок в Казахстане и Узбекистане в последние кварталы. С другой стороны, часть инфляционного давления обусловлена внешними и затратными факторами, что ограничивает эффективность ужесточения денежно-кредитной политики. В частности, Нацбанк Казахстана сохранил ставку, сосредоточившись на ограничении розничного кредитования макропруденциальными мерами, Центробанк Азербайджана также сохранил ставку, несмотря на ускорение инфляции, и допустил ее возможное снижение - отражая обеспокоенность вялым внутренним спросом, Центробанк Узбекистана удержал ставку на уровне 14%, сославшись на сохраняющееся инфляционное давление, а Банк Армении ожидается, что, скорее всего также оставит ставку на текущем уровне 6,75% из-за неопределенности в структуре инфляционных факторов", - говорится в отчете.

ING сохраняет умеренно позитивный взгляд на валюты СНГ-4 в краткосрочной перспективе благодаря относительной макроэкономической устойчивости. Однако в долгосрочном плане пространство для устойчивого укрепления ограничено из-за сохраняющихся страновых рисков, отмечают аналитики ING.

Группа подчеркивает, что в условиях сохраняющейся инфляции, неопределенности глобального спроса и геополитических рисков центральные банки региона будут вынуждены соблюдать осторожный баланс между сдерживанием инфляции и поддержкой экономического роста.

Фискальная политика и динамика валютных курсов, по мнению ING, останутся ключевыми переменными для оценки рисков в регионе СНГ-4 в ближайшие месяцы.