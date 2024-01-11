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ING: В Азербайджане учетная ставка в этом году останется стабильной

ING: В Азербайджане учетная ставка в этом году останется стабильной Нидерландская ING Group прогнозирует, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сохранит учетную ставку стабильной в этом году.
Финансы
11 января 2024 г. 15:38
ING: В Азербайджане учетная ставка в этом году останется стабильной

Нидерландская ING Group прогнозирует, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сохранит учетную ставку стабильной в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на прогнозы компании, в 2024 году учетная ставка сохранится без изменений на уровне 8%.

Согласно отчету, ЦБА снизит учетную ставку до 7,75% в первом квартале 2025 года и до 7% к концу года.

Отметим, что 20 декабря 2023 года правление ЦБА приняло решение снизить учетную ставку на 0,5 процентных пункта - до 8%.

Нижняя граница процентного коридора снижена на 0,5 процентных пункта - до 6,5%, а верхняя граница - на 0,5 процентных пункта - до 9%.

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Версия на английском языке ING: Discount rate will remain stable in Azerbaijan this year
Версия на азербайджанском языке ING: "Azərbaycanda uçot dərəcəsi bu il sabit qalacaq"

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