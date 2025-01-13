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ING среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2025-2026гг прогнозирует на 2,7%

ING среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2025-2026гг прогнозирует на 2,7% 11^19
Финансы
13 января 2025 г. 11:42
ING среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2025-2026гг прогнозирует на 2,7%

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2025 году на уровне 2,6%, в 2026 году - на 2,8%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на прогноз, опубликованный группой.

Таким образом, ING среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2025-2026гг прогнозирует на уровне 2,7%.

Прогноз экономического роста на первый квартал 2025 года составляет 2%, на второй - 2,5%, на третий и четвертый - по 3%.

По прогнозам правительства Азербайджана рост ВВП в 2025 году ожидается на уровне 3,5%, а в 2026 году - 2,8%.

В прошлом году ВВП Азербайджана превысил 4%.

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Версия на английском языке ING releases economic growth forecasts for Azerbaijan for 2025-2026
Версия на азербайджанском языке ING Azərbaycanda 2025-2026-cı illər üçün iqtisadi artım proqnozunu açıqlayıb

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