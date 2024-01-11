ING сохранил прогноз экономического роста в Азербайджане на 2024-2025 годы

Нидерландская ING Group прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане на 2,5% в 2024 году и на 2,7% в 2025 году.

Нидерландская ING Group прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане на 2,5% в 2024 году и на 2,7% в 2025 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном компанией прогнозе.

Компания сохранила неизменным прогноз экономического роста Азербайджана, опубликованный в августе прошлого года.

Ожидается, что экономический рост в первом квартале 2024 года составит 4%, а во втором - 2,5%.

Согласно прогнозам правительства Азербайджана, в 2024 году рост ВВП ожидается на уровне 2,4%, а в 2025 году - 2,9%.

По прогнозам ООН, ВВП Азербайджана вырастет в этом году на 2,6%, в 2025 году – на 2,8%.

По оценкам Всемирного банка, производство ВВП в Азербайджане вырастет на 2,4% в 2024 году и на 2,5% в 2025 году.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост на 2,5% в этом году и на 2,3% ежегодно до 2028 года.

По прогнозам Азиатского банка реконструкции и развития (АБРР), экономический рост в Азербайджане в 2024 году составит 2,5%.