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ING снизила прогноз инфляции в Азербайджане

ING снизила прогноз инфляции в Азербайджане Нидерландская ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 4,4% в 2024 году и 5,5% в 2025 году.
Финансы
11 марта 2024 г. 14:42
ING снизила прогноз инфляции в Азербайджане

Нидерландская ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 4,4% в 2024 году и 5,5% в 2025 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на опубликованные компанией прогнозы.

Новый прогноз на этот и следующий год на 0,1 процентных пункта меньше февральского.

Эксперты ING Group ожидают в первом квартале 2024 года среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 5,8%, во втором квартале - 1,8%, а в третьем - 4,2%.

Отметим, что по прогнозу Минэкономики в 2024 году годовая инфляция в стране составит 5,3%, а в 2025 году - 4,9%.

Прогноз ООН на этот год составил 5,9%, а на 2025-й - 3,9%. Международный валютный фонд прогнозирует 4,7% инфляции в Азербайджане в этом году и 5% в 2025 году.

По оценкам Всемирного банка, среднегодовая инфляция в Азербайджане в этом и следующем году составит 5,8% и 5,2% соответственно.

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Версия на английском языке ING lowers inflation forecast for Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ING Azərbaycanda inflyasiya proqnozunu azaldıb

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