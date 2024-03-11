ING снизила прогноз инфляции в Азербайджане

Нидерландская ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 4,4% в 2024 году и 5,5% в 2025 году.

Нидерландская ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 4,4% в 2024 году и 5,5% в 2025 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на опубликованные компанией прогнозы.

Новый прогноз на этот и следующий год на 0,1 процентных пункта меньше февральского.

Эксперты ING Group ожидают в первом квартале 2024 года среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 5,8%, во втором квартале - 1,8%, а в третьем - 4,2%.

Отметим, что по прогнозу Минэкономики в 2024 году годовая инфляция в стране составит 5,3%, а в 2025 году - 4,9%.

Прогноз ООН на этот год составил 5,9%, а на 2025-й - 3,9%. Международный валютный фонд прогнозирует 4,7% инфляции в Азербайджане в этом году и 5% в 2025 году.

По оценкам Всемирного банка, среднегодовая инфляция в Азербайджане в этом и следующем году составит 5,8% и 5,2% соответственно.