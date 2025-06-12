ING прогнозирует замедление процесса ужесточения денежно-кредитной политики в Азербайджане

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в четвертом квартале 2025 года понизит учетную ставку на 0,25 процентных пункта - до 7%.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в четвертом квартале 2025 года понизит учетную ставку на 0,25 процентных пункта - до 7%.

Как сообщает Report, таковы ожидания нидерландской ING Group.

Согласно прогнозам группы, ЦБА сохранит учетную ставку на уровне 7% вплоть до третьего квартала 2026 года.

Затем, в третьем квартале 2026 года ставка вырастет до 7,25%, а в четвертом - до 7,75%.

Ранее группа прогнозировала ужесточение денежной-кредитной политики в стране, начиная со второго квартала текущего года до 7,5%.

Напомним, что 11 июня текущего года Центробанк оставил учетную ставку без изменений на уровне 7,25%.