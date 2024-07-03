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ING прогнозирует снижение инфляции в Азербайджане

ING прогнозирует снижение инфляции в Азербайджане Нидерландская ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2024 году на уровне 1,1%, в 2025 году - 3,8%, а в 2026 году - 4,2%.
Финансы
3 июля 2024 г. 13:49
ING прогнозирует снижение инфляции в Азербайджане

Нидерландская ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2024 году на уровне 1,1%, в 2025 году - 3,8%, а в 2026 году - 4,2%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на опубликованные компанией прогнозы.

Согласно информации, новый прогноз на этот год снизился на 0,5 процентных пункта по сравнению с ожиданиями в мае, а на остальные годы не изменился.

Ожидается, что во втором квартале 2024 года среднегодовая инфляция в Азербайджане ожидается на уровне 0%, в третьем квартале -1,2%, а в четвертом - 2,5%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в первом квартале 2025 года прогнозируется на уровне 3,4 %, во втором - 4,1 %, а в третьем - 3,9%.

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Версия на азербайджанском языке ING bu il üçün Azərbaycanda inflyasiyanın azalacağını proqnozlaşdırır

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