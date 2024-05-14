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ING прогнозирует резкое снижение инфляции в Азербайджане

ING прогнозирует резкое снижение инфляции в Азербайджане Нидерландская ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2024 году на уровне 1,6 %, в 2025 году - 3,8%, а в 2026 году - 4,2%.
Финансы
14 мая 2024 г. 13:06
ING прогнозирует резкое снижение инфляции в Азербайджане

Нидерландская ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2024 году на уровне 1,6 %, в 2025 году - 3,8%, а в 2026 году - 4,2%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на опубликованные компанией прогнозы.

Согласно информации, новый прогноз на этот год снизился на 1,5 процентных пункта по сравнению с апрельскими ожиданиями и не изменился на следующий год.

Ожидается, что в первом квартале 2024 года среднегодовая инфляция в Азербайджане будет на уровне 1,3%, во втором квартале 0,1%, в третьем квартале 1,3% и в четвертом квартале 2,6%.

В первом квартале 2025 года среднегодовая инфляция в Азербайджане ожидается на уровне 3,5 %, во втором квартале - 4,1 %, а в третьем квартале - 3,9%.

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Версия на азербайджанском языке ING Azərbaycanda inflyasiyanın kəskin azalacağını proqnozlaşdırır

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