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ING пересмотрела прогноз по инфляции в Азербайджане

ING пересмотрела прогноз по инфляции в Азербайджане .
Финансы
6 февраля 2025 г. 17:37
ING пересмотрела прогноз по инфляции в Азербайджане

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2025 году на уровне 4,8%, а в 2026 году - 4,7%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ING. Эти ожидания превышают январский прогноз группы на 0,4 и 0,2 процентных пункта соответственно.

Согласно прогнозу, среднегодовая инфляция в Азербайджане в первом квартале 2025 года составит 5,4%, во втором - 5,7%, в третьем и четвертом кварталах по 4%, а в последнем квартале 2026 года - 5,6%.

В Минэкономики ожидают, что годовая инфляция в стране составит 4,6% в 2025 году и 4% в 2026 году. Согласно последним прогнозам Центрального банка Азербайджана (в январе 2025 года), инфляция в текущем году составит 5,5%, а в 2026 году - 3,8%.

ООН в свою очередь прогнозирует инфляцию в Азербайджане в 3,6% в этом году, а в 2026 году - 3,1%.

Напомним, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в прошлом году составила 2,2%.

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Версия на азербайджанском языке ING Azərbaycanda inflyasiya proqnozunu yeniləyib

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