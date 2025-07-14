ING пересмотрела прогноз по инфляции в Азербайджане на 2025 год

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2025 году на уровне 5,3%.

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2025 году на уровне 5,3%.

Как сообщает Report со ссылкой на ING, по сравнению с прошлым прогнозом ожидания повысились на 0,1 процентных пункта.

Аналитики банка ожидают, что в III квартале инфляция составит 4,6% (повышение на 0,1 процентных пункта), а в IV квартале - 4,8% (+0,1 процентных пункта).

В первом квартале 2026 года ING ожидает среднегодовую инфляцию на уровне 4,6%, во втором - 4,9%, в третьем - 5,2%, в четвертом - 5,7%. В целом, ING прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2026 году на уровне 5,1% (без изменений по сравнению с предыдущим прогнозом).

По прогнозам Минэкономики, среднегодовая инфляция в стране в этом году составит 5,1% и 4,3% в следующем году. Согласно последним прогнозам Центрального банка Азербайджана (в январе 2025 года), инфляция в текущем году составит 5,5%, а в 2026 году - 3,8%.

ООН в свою очередь прогнозирует инфляцию в Азербайджане в 3,6% в этом году и 3,1% в следующем. Всемирный банк ожидает среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 2,3% в 2025-2026 годах.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднегодовую инфляцию в 2025 году в Азербайджане на уровне 5,7%, а годовую - 5,2%. В 2026 году среднегодовая инфляция, по ожидании фонда, составит 4,5%, а в 2027-2029 гг. – 4%.

Международные рейтинговые агентства S&P Global и Moody's прогнозируют среднегодовую инфляцию в Азербайджане в текущем году на уровне 4% и 3% в следующем году, а Fitch Ratings 5,3% в 2025 году и 4,6% в 2026 году.

Напомним, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в прошлом году составила 2,2%, а в январе-июне 2025 года - 5,9%.