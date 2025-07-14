О нас

ING пересмотрела прогноз по инфляции в Азербайджане на 2025 год

ING пересмотрела прогноз по инфляции в Азербайджане на 2025 год Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2025 году на уровне 5,3%.
Финансы
14 июля 2025 г. 09:42
ING пересмотрела прогноз по инфляции в Азербайджане на 2025 год

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2025 году на уровне 5,3%.

Как сообщает Report со ссылкой на ING, по сравнению с прошлым прогнозом ожидания повысились на 0,1 процентных пункта.

Аналитики банка ожидают, что в III квартале инфляция составит 4,6% (повышение на 0,1 процентных пункта), а в IV квартале - 4,8% (+0,1 процентных пункта).

В первом квартале 2026 года ING ожидает среднегодовую инфляцию на уровне 4,6%, во втором - 4,9%, в третьем - 5,2%, в четвертом - 5,7%. В целом, ING прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2026 году на уровне 5,1% (без изменений по сравнению с предыдущим прогнозом).

По прогнозам Минэкономики, среднегодовая инфляция в стране в этом году составит 5,1% и 4,3% в следующем году. Согласно последним прогнозам Центрального банка Азербайджана (в январе 2025 года), инфляция в текущем году составит 5,5%, а в 2026 году - 3,8%.

ООН в свою очередь прогнозирует инфляцию в Азербайджане в 3,6% в этом году и 3,1% в следующем. Всемирный банк ожидает среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 2,3% в 2025-2026 годах.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднегодовую инфляцию в 2025 году в Азербайджане на уровне 5,7%, а годовую - 5,2%. В 2026 году среднегодовая инфляция, по ожидании фонда, составит 4,5%, а в 2027-2029 гг. – 4%.

Международные рейтинговые агентства S&P Global и Moody's прогнозируют среднегодовую инфляцию в Азербайджане в текущем году на уровне 4% и 3% в следующем году, а Fitch Ratings 5,3% в 2025 году и 4,6% в 2026 году.

Напомним, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в прошлом году составила 2,2%, а в январе-июне 2025 года - 5,9%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ING Azərbaycanda bu il üçün inflyasiya proqnozunu yenidən nəzərdən keçirib

Другие новости из категории

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.07.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.07.2025)
14 июля 2025 г. 09:28
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.07.2025)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.07.2025)
14 июля 2025 г. 09:00
Стоимость биткойна превысила $120 тыс.
Стоимость биткойна превысила $120 тыс.
14 июля 2025 г. 08:02
Moody’s ожидает стабильную прибыль и денежные потоки SOCAR в 2025-2026 годах
Moody’s ожидает стабильную прибыль и денежные потоки SOCAR в 2025-2026 годах
12 июля 2025 г. 10:17
Moody’s повысило рейтинг SOCAR до инвестиционного уровня
Moody’s повысило рейтинг SOCAR до инвестиционного уровня
12 июля 2025 г. 09:17
Стоимость серебра на Comex превысила $39 впервые с сентября 2011 года
Стоимость серебра на Comex превысила $39 впервые с сентября 2011 года
11 июля 2025 г. 22:16
Золото подорожало на 1,5% на фоне роста спроса на надежные активы
Золото подорожало на 1,5% на фоне роста спроса на надежные активы
11 июля 2025 г. 19:59
Инвесткомпания PSG-Kapital сменила название
Инвесткомпания PSG-Kapital сменила название
11 июля 2025 г. 15:56
ЦБА выдал обязательные предписания двум страховым компаниям
ЦБА выдал обязательные предписания двум страховым компаниям
11 июля 2025 г. 15:49
Доходы населения Азербайджана выросли более чем на 7%
Доходы населения Азербайджана выросли более чем на 7%
11 июля 2025 г. 15:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi