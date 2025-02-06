ING ожидает ускорения процесса ужесточения денежно-кредитной политики в Азербайджане

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в ходе следующего заседания правления, запланированного на 12 марта, повысит учетную ставку на 0,25 процентных пункта - до 7,5%.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в ходе следующего заседания правления, запланированного на 12 марта, повысит учетную ставку на 0,25 процентных пункта - до 7,5%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на нидерландскую компанию ING Group.

Согласно прогнозам группы, ЦБА сохранит учетную ставку на уровне 7,5% вплоть до третьего квартала 2026 года.

Затем, по данным ING, в третьем квартале 2026 года ставка вырастет до 7,75%, а в четвертом квартале - до 8%.

Ранее группа прогнозировала ужесточение денежной-кредитной политики в стране, начиная с третьего квартала следующего года до 7,5%, в четвертом квартале - до 7,75%.

Напомним, что 22 января текущего года Центробанк оставил учетную ставку без изменений на уровне 7,25%.