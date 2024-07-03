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ING обновила прогноз экономического роста для Азербайджана на 2024-2025 годы

ING обновила прогноз экономического роста для Азербайджана на 2024-2025 годы Нидерландская компания ING Group спрогнозировала экономический рост Азербайджана в 2024 году на уровне 2,8%, в 2025 году - 2,5%, в 2026 году - 2,8%.
Финансы
3 июля 2024 г. 15:02
ING обновила прогноз экономического роста для Азербайджана на 2024-2025 годы

Нидерландская компания ING Group спрогнозировала экономический рост Азербайджана в 2024 году на уровне 2,8%, в 2025 году - 2,5%, в 2026 году - 2,8%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Прогноз на 2024 год по сравнению с предыдущим увеличился на 0,3 процентных пункта, а на будущий год уменьшился на 0,2 процентных пункта.

Согласно отчету, во втором квартале 2024 года прогнозируется рост ВВП на 3,5%, в третьем квартале - на 2%, а в четвертом квартале - на 1,5%. Прогноз экономического роста на первый квартал 2025 года составляет 1,7%, на второй - 2,5%, на третий - 2,7%, на четвертый - 3%.

По данным Госкомитета статистики, в январе-мае этого года в Азербайджане было произведено на 4,2% больше валового внутреннего продукта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно прогнозам правительства Азербайджана, рост ВВП в 2024 году ожидается на уровне 2,4%, а в 2025 году - 2,9%.

По прогнозам международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, ВВП Азербайджана составит 2,5% в 2024 году, 2% в 2025 году, 1,5% в 2026 году и 1,5% в 2027 году.

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует ускорение реального роста ВВП Азербайджана с 1,1% в 2023 году до 2,1% в 2024 году.

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Версия на азербайджанском языке ING 2024-2025-ci illər üçün Azərbaycanda iqtisadi artım proqnozunu yeniləyib

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