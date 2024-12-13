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ING обновил прогнозы по инфляции в Азербайджане в 2024-2025гг

ING обновил прогнозы по инфляции в Азербайджане в 2024-2025гг 18:44
Финансы
13 декабря 2024 г. 19:14
ING обновил прогнозы по инфляции в Азербайджане в 2024-2025гг

Нидерландская ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане на 2024 год на уровне 2,1%, в 2025 году - 4,1%, в 2026 году - 4,5%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные группы.

Согласно обновленным оценкам прогноз по инфляции на текущий год понижен на 0,1 процентный пункт, на 2025 год - на 0,6 п.п., прогноз на 2026 год не изменился.

ING инфляцию в Азербайджане в четвертом квартале 2024 года ожидает на уровне 4,8%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в первом квартале 2025 года прогнозируется на уровне 4,6%, во втором - 5 %, в третьем - 3,2%, в четвертом - 3,6%.

По данным Государственного комитета статистики, в январе-ноябре этого года потребительские цены в Азербайджане выросли на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Министерство экономики ожидает, что годовая инфляция в стране составит 2,7% в 2024 году и 4,6% в 2025 году.

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Версия на английском языке ING revises inflation forecasts for Azerbaijan in 2024-2025
Версия на азербайджанском языке ING Azərbaycan üçün inflyasiya proqnozunu yeniləyib

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