ING обновил прогноз по инфляции в Азербайджане до 2027 года

14:50

Нидерландская ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане на 2024 год на уровне 2,2%, в 2025 году - 4,7%, в 2026 году - 4,5%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные группы, согласно обновленным оценкам прогноз по инфляции на текущий год повышен на 0,7 процентных пункта, на 2025 год - на 0,7 п.п., на 2026 год - 0,3 п.п.

Согласно обновленным прогнозам, в третьем квартале 2024 года среднегодовая инфляция в Азербайджане ожидается на уровне 3,2%, в четвертом - 4,5%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в первом квартале 2025 года прогнозируется на уровне 5,5%, во втором - 5,9 %, в третьем - 4% и в четвертом - 3,6%.

По данным Государственного комитета статистики, в январе-июле этого года потребительские цены в Азербайджане выросли на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Министерство экономики среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2024 году прогнозирует в 2,7%.

Центральный банк Азербайджана среднегодовую инфляцию в стране в 2024 году прогнозирует на уровне 5,4%, в 2025г - 5,5%.