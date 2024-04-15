ING Group в очередной раз понизил прогноз по инфляции в Азербайджане

Нидерландская компания ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 3,1% в 2024 году и 3,8% в 2025 году.

Нидерландская компания ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 3,1% в 2024 году и 3,8% в 2025 году.

Как сообщает Report со ссылкой на опубликованные компанией прогнозы, новый прогноз на этот и следующий год соответственно на 1,3 и 1,7 процентных пункта меньше, чем прогноз на март.

Согласно прогнозам, в первом квартале 2024 года среднегодовая инфляция в Азербайджане ожидается на уровне 4,2%, во втором квартале - 1,2%, в третьем квартале - 2,7%, а в четвертом квартале - 4,2%.

По ожиданиям Министерства экономики, годовая инфляция в стране составит 5,3% в 2024 году и 4,9% в 2025 году.

Согласно прогнозам ООН, среднегодовая инфляция в Азербайджане в этом году составит 5,9%, а в 2025 году снизится до 3,9%.