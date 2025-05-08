ING Group: Снижение цен на нефть может обойтись Азербайджану в 2% ВВП в течение 2 лет

Каждый доллар изменения среднегодовой цены нефти приносит Азербайджану около 300 млн долларов США экспортных доходов и 150 млн долларов США бюджетных поступлений в год.

Каждый доллар изменения среднегодовой цены нефти приносит Азербайджану около 300 млн долларов США экспортных доходов и 150 млн долларов США бюджетных поступлений в год.

Как передает Report, об этом говорится в обновленных прогнозах крупнейшей банковской группы Нидерландов ING Group. Банк пересмотрел прогнозы для стран СНГ-4 (Азербайджан, Армения, Казахстан, Узбекистан) с учетом глобальных экономических вызовов и снижения цен на нефть. Согласно отчету, потери Азербайджана от сокращения средней цены нефти на 5 долларов в 2025 году и на 11 долларов в 2026 году могут составить до 2% ВВП в течение двух лет.

Для Казахстана аналогичное снижение цен может привести к увеличению дефицита бюджета и текущего счета на 0,3–0,6 п.п. ВВП. Каждый доллар цены нефти приносит стране 550 млн долларов США экспортных доходов и 150 млн долларов США фискальных поступлений.

Аналитики ING подчеркивают, что Азербайджан и Казахстан особенно уязвимы к колебаниям цен на нефть: доля нефти в экспорте составляет 88% у Азербайджана и 55% у Казахстана, в структуре бюджетных доходов - 52% и 22% соответственно.

По мнению аналитиков группы, для Армении последствия глобальных экономических вызовов неоднозначны. Армения, по мнению ING, может извлечь выгоду из текущей конъюнктуры: рост цен на золото и удешевление нефти способны улучшить текущий счет на 1 п.п. ВВП в 2025–2026 гг. "Это частично объясняет продолжающееся укрепление армянского драма. Однако ограничения накладывают скромные масштабы экономики и финансового рынка, то есть специфические для страны и региона риски могут помешать Армении в полной мере воспользоваться этими преимуществами", - говорится в отчете.

Узбекистан, по мнению ING, выигрывает от высоких цен на золото: страна получает 3-4 млн долларов США дохода на каждый доллар роста цены унции ежегодно, в зависимости от физических объемов экспорта. При сохранении цен выше 3000 долларов США за унцию, экспортные доходы от золота могут вырасти с 7,5 млрд долларов в 2024 году до 9,5-10 млрд долларов в 2025 году. По данным таможенной статистики, месячные продажи золота выросли до примерно 17 метрических тонн в период с февраля по март 2025 года - уровень, наблюдавшийся 11 месяцев назад. Это, скорее всего, связано с тактикой использования более высоких цен на золото.

"Наш первоначальный взгляд на последствия глобальных торговых напряженностей для региона СНГ предполагал, что, несмотря на ограниченное прямое воздействие со стороны США, последствия будут ощущаться через косвенные каналы. К таким каналам относятся рост инфляционных ожиданий, укрепление цен на золото, ослабление цен на нефть и снижение глобальной слабости доллара США из-за оттока капитала из высокорисковых активов”, - поясняет ING.

ING отмечает, что все четыре страны столкнулись с усилением инфляционных рисков. Центральные банки Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Армении сохранили ключевые ставки на прежнем уровне, несмотря на ожидания их снижения, чтобы сдержать рост цен. По оценке ING, потенциал для смягчения политики в 2025 году крайне ограничен.

"Траектории индекса потребительских цен (ИПЦ) в целом направлены вверх, что дополнительно подтверждает наши ожидания того, что пространство для снижения ключевых ставок в обозримом будущем крайне ограничено", - отмечают авторы отчета.

Согласно обновленным оценкам ING Group, прогноз по инфляции в странах СНГ-4 повышен на 0,5–1 п.п..

По мнению ING, валюты стран СНГ-4 пока не получили ощутимых выгод от ослабления доллара США (снижение на 8% к основным мировым валютам с начала года): "Азербайджанский манат в привязке к доллару стабилен, узбекский сум демонстрирует умеренную стабильность по сравнению с устойчивой номинальной девальвацией на 3-4% в год в предыдущие годы, армянский драм и казахстанский тенге укрепились на 1,4–1,5%. При этом банк улучшил прогноз по текущему счету Узбекистана на 1% ВВП на 2025 и 2026 годы, смягчая ожидания по ежегодной девальвации до 3%.

Однако регион вряд ли станет крупным получателем портфельных инвестиций в условиях сохраняющейся глобальной неопределенности, считают авторы отчета.

ING Group прогнозирует рост экономики Азербайджана на уровне 2,5% в 2025 году (ранее прогнозировалось 3%) и 2,5% в 2026 году (без изменений). Кроме того, среднегодовая инфляция в стране в 2025 году составит 5,1% (ранее прогнозировалось 5,2%), а в 2026 году - 5,1% (без изменений).