ING Group понизил прогноз по инфляции в Азербайджане на 2024 год

Нидерландская ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 4,5% в 2024 году и 5,6% в 2025 году.

Нидерландская ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 4,5% в 2024 году и 5,6% в 2025 году.

Как сообщает Report, новый прогноз на этот год на 0,5 процентных пункта меньше, чем сделанный 11 января, на следующий год он не изменился.

В первом квартале 2024 года среднегодовая инфляция в Азербайджане ожидается на уровне 6%, во втором квартале - 1,9%, а в третьем - 4,3%.

По ожиданиям Министерства экономики, годовая инфляция в стране составит 5,3% в 2024 году и 4,9% в 2025 году.