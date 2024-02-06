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ING Group понизил прогноз по инфляции в Азербайджане на 2024 год

ING Group понизил прогноз по инфляции в Азербайджане на 2024 год Нидерландская ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 4,5% в 2024 году и 5,6% в 2025 году.
Финансы
6 февраля 2024 г. 13:48
ING Group понизил прогноз по инфляции в Азербайджане на 2024 год

Нидерландская ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 4,5% в 2024 году и 5,6% в 2025 году.

Как сообщает Report, новый прогноз на этот год на 0,5 процентных пункта меньше, чем сделанный 11 января, на следующий год он не изменился.

В первом квартале 2024 года среднегодовая инфляция в Азербайджане ожидается на уровне 6%, во втором квартале - 1,9%, а в третьем - 4,3%.

По ожиданиям Министерства экономики, годовая инфляция в стране составит 5,3% в 2024 году и 4,9% в 2025 году.

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Версия на английском языке ING lowers 2024 inflation outlook for Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ING 2024-cü il üzrə Azərbaycanda inflyasiya proqnozunu azaldıb

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