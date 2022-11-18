Инфляция в Японии в октябре впервые за 40 лет выросла до 3,6%

Базовая потребительская инфляция в Японии в октябре составила рекордные с февраля 1982 года 3,6%, значительно превысив целевой показатель Банка Японии (центральный банк), добивающегося устойчивой инфляции в 2%.

Базовая потребительская инфляция в Японии в октябре составила рекордные с февраля 1982 года 3,6%, значительно превысив целевой показатель Банка Японии (центральный банк), добивающегося устойчивой инфляции в 2%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует статистика министерства по административным делам и коммуникациям страны.

Ключевой показатель, отражающий рост цен в стране, включает в себя стоимость топлива, однако не учитывает цены на скоропортящиеся продукты, поскольку они подвержены слишком сильным колебаниям. Именно по этому индексу Банк Японии устанавливает целевой показатель инфляции. Вместе с тем в сентябре инфляция с учетом этих товаров составила 3,7%. Рекордный уровень инфляции в Японии зафиксирован на фоне мирового роста цен на энергоносители и продовольствие, а также значительного ослабления иены. Темпы роста цен обогнали даже темпы 2014 года, когда разгон инфляции был обусловлен повышением потребительского налога.

Ускорение темпов роста цен наблюдается с апреля. Так, базовая инфляция без учета скоропортящихся товаров впервые превысила 2% в апреле, составив 2,1%. Такой же показатель был отмечен в мае, после чего в июне инфляция выросла до 2,2%, в июле - до 2,4%, в августе - до 2,8%, а в сентябре - до 3%.

Инфляция седьмой месяц подряд превышает целевой показатель Банка Японии, который для достижения устойчивой инфляции в 2% проводит сверхмягкую денежную политику, сохраняя учетную ставку на минусовом уровне для стимулирования рынка.

По состоянию на утро пятницы курс японской валюты находится на уровне в 140,37-140,38 иены за доллар.