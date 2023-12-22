Инфляция в Японии в ноябре замедлилась до минимума с июля 2022 года

Потребительские цены в Японии в ноябре выросли на 2,8% в годовом выражении.

Потребительские цены в Японии в ноябре выросли на 2,8% в годовом выражении.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Таким образом, темпы подъема замедлились по сравнению с 3,3% в октябре и оказались минимальными с июля 2022 года.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце выросли на 2,5% в годовом выражении после подъема на 2,9% в октябре. Подъем также был самым незначительным с июля 2022 года.

Тем не менее, показатель остается выше целевого уровня Банка Японии в 2% уже двадцать месяцев подряд.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в ноябре составила 3,8% в годовом выражении против 4% месяцем ранее.

Потребительские цены в Японии в ноябре снизились на 0,1% относительно предыдущего месяца. В октябре они увеличились на 0,7%.