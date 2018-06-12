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    Инфляция в Венесуэле достигла 24 600% в мае

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Инфляция в Венесуэле в мае в годовом исчислении составила 24 600%.

    Как сообщает Report, агентство Reuters приводит данные Национальной ассамблеи страны.

    Отмечается, что центральный банк Венесуэлы не публикует данные по инфляции уже на протяжении двух лет.

    Только в мае инфляция в стране выросла более чем вдвое и составила 110%. Агентство отмечает, что венесуэльский Боливар только за прошлый год потерял 98% стоимости по отношению к доллару США.

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