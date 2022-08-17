Инфляция в Великобритании впервые за 40 лет превысила 10%

Впервые с 1982 года годовая инфляция в Великобритании составила свыше 10%.

Впервые с 1982 года годовая инфляция в Великобритании составила свыше 10%.

Как передает Report, это следует из отчета Национальной статистической службы (ONS).

Индекс потребительских цен по итогам июля вырос еще на 0,6% по сравнению с июнем. В результате прирост индекса за последние 12 месяцев составил 10,1%.

Цены в страны растут быстрее, чем прогнозировали экономисты. Ожидалось, что индекс потребительских цен вырастет по итогам июля до 9,8% в годовом исчислении.

В основном подорожали продукты питания и неалкогольные напитки. Только за последний месяц цены на них выросли в среднем на 2,3%. Столь стремительно эти товары не дорожали с мая 2001 года. А годовой прирост составил уже 12,7% — максимальный показатель с августа 2008 года.

Ранее Банк Англии предупреждал, что осенью годовая инфляция в Великобритании может разогнаться до 13% из-за роста цен на электроэнергию, а экономика страны может войти в затяжную рецессию.