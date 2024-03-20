Инфляция в Великобритании в феврале замедлилась до минимума с сентября 2021

Потребительские цены в Великобритании в феврале выросли на 3,4% в годовом исчислении.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.
Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал, что инфляция составит 3,5%.
Инфляция в Британии в феврале была минимальной с сентября 2021 года, она существенно ослабла по сравнению с январем (4%).
В помесячном выражении потребительские цены в Великобритании выросли на 0,6% после снижения на 0,6% в январе. Эксперты в среднем прогнозировали февральское повышение цен на 0,7% относительно предыдущего месяца.