Инфляция в Великобритании в феврале замедлилась до минимума с сентября 2021

Потребительские цены в Великобритании в феврале выросли на 3,4% в годовом исчислении.

Потребительские цены в Великобритании в феврале выросли на 3,4% в годовом исчислении.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал, что инфляция составит 3,5%.

Инфляция в Британии в феврале была минимальной с сентября 2021 года, она существенно ослабла по сравнению с январем (4%).

В помесячном выражении потребительские цены в Великобритании выросли на 0,6% после снижения на 0,6% в январе. Эксперты в среднем прогнозировали февральское повышение цен на 0,7% относительно предыдущего месяца.