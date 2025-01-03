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Инфляция в Турции в декабре замедлилась 7-й месяц подряд

Инфляция в Турции в декабре замедлилась 7-й месяц подряд Потребительские цены в Турции в декабре выросли на 44,4% в годовом выражении.
Финансы
3 января 2025 г. 14:21
Инфляция в Турции в декабре замедлилась 7-й месяц подряд

Потребительские цены в Турции в декабре выросли на 44,4% в годовом выражении.

Как сообщает Report об этом говорится в отчете статистического института страны (Turkstat).

Темпы роста цен в декабре замедлились по итогам седьмого месяца подряд и являются минимальными с июня 2023 года.

В ноябре годовая инфляция составляла 47,1%.

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в декабре на 43,6% (в ноябре - на 48,6%), коммунальные услуги - на 69% (на 74,5%), алкоголь и табачная продукция - на 39,3% (также на 39,3%), одежда и обувь - на 32,3% (на 31,5%).

Цены в гостиницах, кафе и ресторанах в декабре в годовом выражении выросли на 57,1% (на 59,4%), на услуги связи - на 34,1% (на 35,7%).

Потребительские цены в Турции в декабре увеличились на 1% относительно ноября. Это самый незначительный прирост с мая 2023 года.

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