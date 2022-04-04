Инфляция в Турции ускорилась в марте до более чем 60%

Годовая инфляция в Турции по итогам марта ускорилась до 61,14 % с 54,44% месяцем ранее.

Годовая инфляция в Турции по итогам марта ускорилась до 61,14 % с 54,44% месяцем ранее.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил Институт статистики страны.

При этом только за февраль рост потребительских цен в Турции составил 5,46%.

Отметим, что в прошлом году после нескольких подряд снижений учетной ставки турецкого Центробанка резко ускорилось падение курса национальной валюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны, а годовая инфляция на фоне колебаний курса лиры ускорилась до 36%.

Обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года стоил 7,4 лиры.