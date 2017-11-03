Инфляция в Турции достигла максимума за 9 лет

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В октябре этого года месячная инфляция в Турции достигла 2,08%, а ее годовой темп - 11,9%, что является максимумом после 2008 года. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, в октябре производственные цены выросли в месячном исчислении на 1,71%, в годовом – на 17,28%.

Report отмечает, что после опубликования показателей инфляции курс доллара в Турции вырос на 1%, до 3,83 лиры, доходность принятых в качестве эталона двухлетних государственных облигаций увеличилась на 0,16 п.п., до 13,20%. Аналитическая группа прогнозирует, что курс доллара США в ноябре превысит 4 лиры, а процентные ставки достигнут 15%.