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Инфляция в США ускорилась впервые с июня 2022 года

Инфляция в США ускорилась впервые с июня 2022 года Потребительские цены в США по итогам июля выросли на 3,2% в годовом выражении против 3% месяцем ранее.
Финансы
10 августа 2023 г. 17:22
Инфляция в США ускорилась впервые с июня 2022 года

Потребительские цены в США по итогам июля выросли на 3,2% в годовом выражении против 3% месяцем ранее.

Как передает Report зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении Минтруда США.

Таким образом, годовая инфляция в Соединенных Штатах ускорилась впервые с июня прошлого года. В месячном выражении потребительские цены в стране за июль выросли на 0,2% после роста также на 0,2% в июне.

Базовая инфляция в США, кроме цен на продукты питания и энергоносители, замедлилась до 4,7% с 4,8% в июне, а в месячном составила 0,2%, как и месяцем ранее.

Цены на продовольствие по итогам июля увеличились на 0,2%, на энергоносители выросли на 0,3%. В годовом выражении цены на продукты питания в США выросли на 4,9%, наблюдается падение цен на энергоносители на 20,3%.

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