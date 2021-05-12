Инфляция в США достигла максимума за 13 лет

Индекс потребительских цен в США за последние 12 месяцев достиг 4,2 процента, что стало наивысшим показателем с сентября 2008 года

Индекс потребительских цен в США за последние 12 месяцев достиг 4,2 процента, что стало наивысшим показателем с сентября 2008 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство труда страны. Эксперты прогнозировали, что этот уровень инфляции достигнет 3,6 процента.

Потребительские цены в апреле выросли на 0,8 процента по сравнению с мартом. Эксперты ожидали роста на 0,2 процента. По их мнению, нынешний показатель вызван растущим спросом по мере ослабления распространения коронавируса.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители, базовый индекс потребительских цен вырос на 0,9 процента по сравнению с мартом, что является самым высоким показателем с 1982 года. Цены на бензин, с другой стороны, упали впервые почти за год.

Отчет минтруда показал резкий рост цен на автомобили, транспортные услуги и проживание в гостиницах по мере возобновления работы предприятий, наиболее пострадавших от последствий пандемии.