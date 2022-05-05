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Инфляция в Швейцарии выросла до максимума с 2008 года

Инфляция в Швейцарии выросла до максимума с 2008 года Годовая инфляция в Швейцарии по итогам апреля выросла до 2,5%, что стало максимальным показателем с 2008 года.
Финансы
5 мая 2022 г. 15:02
Инфляция в Швейцарии выросла до максимума с 2008 года

Годовая инфляция в Швейцарии по итогам апреля выросла до 2,5%, что стало максимальным показателем с 2008 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны.

"Индекс потребительских цен (ИПЦ) в апреле 2022 года вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 103,3 пункта. Инфляция составила +2,5% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года", — говорится в сообщении ведомства.

Апрельский рост цен ведомство связывает с несколькими факторами, включая рост цен на топочный мазут.

Драйверами инфляции также стали импортные товары, которые подорожали на 6,6% по сравнению с прошлым годом. А цены на швейцарскую продукцию за год выросли на 1,2%, свидетельствуют данные статистического управления.

Отмечается, что также выросли цены на новые автомобили и авиаперевозки, при этом стоимость проживания в гостиницах и отелях снизилась.

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Версия на английском языке Switzerland posts maximum inflation since 2008

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