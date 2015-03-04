​Инфляция в России за 2 месяца составила 6%

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ За неделю с 25 февраля по 2 марта 2015 г. инфляция в России, по данным Росстата, составила 0,2%.

Как передает Report со ссылкой на Retailer.ru, с начала года цены выросли на 6% (за аналогичный период 2014 г. — на 2,3%).

За прошедшую неделю мороженая рыба, чай и рис стали дороже на 1,2-1,3%, мясные консервы, вареные колбасы, масло подсолнечное, маргарин, макаронные изделия, вермишель, пшено, печенье, карамель — на 0,6-1%. Одновременно свинина, мясо курицы и сахар подешевели на 0,1-0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,3%, в том числе на помидоры — 4,0%, огурцы — 0,8%. При этом яблоки, лук, морковь, капуста стали дороже на 0,2-0,6%.

Цены на бензин снизились на 0,1%, на дизельное топливо — не изменились.