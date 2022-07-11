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В Норвегии зафиксировали рекордную инфляцию за последние 34 года

В Норвегии зафиксировали рекордную инфляцию за последние 34 года Цены на товары и услуги в Норвегии за последние 12 месяцев выросли в среднем на 6,3%, что является самым высоким показателем с 1988 года. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило Центральное статистическое бюро (SSB) королевс
Финансы
11 июля 2022 г. 14:23
В Норвегии зафиксировали рекордную инфляцию за последние 34 года

Цены на товары и услуги в Норвегии за последние 12 месяцев выросли в среднем на 6,3%, что является самым высоким показателем с 1988 года. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщило Центральное статистическое бюро (SSB) королевства.

"В июне дальнейшему ускорению годовой инфляции в первую очередь способствовал рост цен на топливо и продукты питания, последние повысились на 2% только за последний месяц", - заявил представитель SSB Эспен Кристиансен.

По его словам, стоимость продовольствия в Норвегии в июне достигла "необычно высокого уровня".

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