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Инфляция в Нидерландах обновила исторический максимум

Инфляция в Нидерландах обновила исторический максимум Потребительские цены в Нидерландах в годовом выражении по итогам сентября выросли до рекордных 14,5% с 12% месяцем ранее.
Финансы
6 октября 2022 г. 11:11
Инфляция в Нидерландах обновила исторический максимум

Потребительские цены в Нидерландах в годовом выражении по итогам сентября выросли до рекордных 14,5% с 12% месяцем ранее.

Как передает Report, об этом сообщило нидерландское статистическое бюро (CBS).

"Рост инфляции был в основном связан с изменением цен на энергоносители", - поясняет статбюро. Так, цены на электроэнергию за год подскочили втрое.

В пятницу статбюро давало предварительную оценку по европейскому гармонизированному индексу потребительских цен: общий уровень цен на товары и услуги в Нидерландах вырос за год на 17,1%, что связано с резким ростом цен на газ и электроэнергию.

При этом, как уточняли СМИ, CBS рассчитывает данные на основе новых энергетических контрактов, а это означает, что фактическая инфляция может оказаться ниже, так как не все домохозяйства перешли на новые контракты с сентября.

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Версия на английском языке Dutch inflation hits record in September

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