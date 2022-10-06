Инфляция в Нидерландах обновила исторический максимум

Потребительские цены в Нидерландах в годовом выражении по итогам сентября выросли до рекордных 14,5% с 12% месяцем ранее.

Потребительские цены в Нидерландах в годовом выражении по итогам сентября выросли до рекордных 14,5% с 12% месяцем ранее.

Как передает Report, об этом сообщило нидерландское статистическое бюро (CBS).

"Рост инфляции был в основном связан с изменением цен на энергоносители", - поясняет статбюро. Так, цены на электроэнергию за год подскочили втрое.

В пятницу статбюро давало предварительную оценку по европейскому гармонизированному индексу потребительских цен: общий уровень цен на товары и услуги в Нидерландах вырос за год на 17,1%, что связано с резким ростом цен на газ и электроэнергию.

При этом, как уточняли СМИ, CBS рассчитывает данные на основе новых энергетических контрактов, а это означает, что фактическая инфляция может оказаться ниже, так как не все домохозяйства перешли на новые контракты с сентября.