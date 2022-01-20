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Инфляция в Канаде выросла до рекордных за 30 лет показателей

Инфляция в Канаде выросла до рекордных за 30 лет показателей Уровень инфляции в Канаде за последний год вырос до 4,8%, что является максимальным показателем с сентября 1991 года.
Финансы
20 января 2022 г. 00:45
Инфляция в Канаде выросла до рекордных за 30 лет показателей

Уровень инфляции в Канаде за последний год вырос до 4,8%, что является максимальным показателем с сентября 1991 года.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном отчете Бюро статистики Канады.

По данным ведомства, на росте инфляции сказалась пандемия коронавируса, перебои с поставками различных товаров и рост цен на топливо. Так, за последний год цены на бензин в Канаде выросли на 31,2%.

Приведенные выше причины сказались на росте потребительских цен в среднем на 3,4% (в 2020 году этот показатель составил 0,7%). Продукты питания подорожали в среднем на 5,7%, новые автомобили - на 7,2%, бытовая техника - на 8,9%, авиабилеты - на 24,7%.

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