Инфляция в Канаде выросла до рекордных за 30 лет показателей

Уровень инфляции в Канаде за последний год вырос до 4,8%, что является максимальным показателем с сентября 1991 года.

Уровень инфляции в Канаде за последний год вырос до 4,8%, что является максимальным показателем с сентября 1991 года.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном отчете Бюро статистики Канады.

По данным ведомства, на росте инфляции сказалась пандемия коронавируса, перебои с поставками различных товаров и рост цен на топливо. Так, за последний год цены на бензин в Канаде выросли на 31,2%.

Приведенные выше причины сказались на росте потребительских цен в среднем на 3,4% (в 2020 году этот показатель составил 0,7%). Продукты питания подорожали в среднем на 5,7%, новые автомобили - на 7,2%, бытовая техника - на 8,9%, авиабилеты - на 24,7%.