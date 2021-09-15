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Инфляция в Канаде достигла 18-летнего максимума

Инфляция в Канаде достигла 18-летнего максимума В августе уровень инфляции в Канаде составил 4,1% год к году, что является самым высоким показателем с марта 2003 года
Финансы
15 сентября 2021 г. 20:16
Инфляция в Канаде достигла 18-летнего максимума

В августе уровень инфляции в Канаде составил 4,1% год к году, что является самым высоким показателем с марта 2003 года.

Как сообщает Report со ссылкой на данные статистического ведомства Канады Statcan, в июле этот показатель был равен 3,7%.

Месячная инфляция в августе составила 0,2%.

Августовские темпы роста оказались неожиданными для аналитиков. Они ожидали, что индекс потребительских цен в годовом выражении вырастет на 3,9%.

Основным драйвером роста стало резкое подорожание бензина - на 32,5%. Без учета цен на бензин инфляция в прошлом месяце составила 3,2%.

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