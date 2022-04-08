Инфляция в Греции достигла максимума за 27 лет

Инфляция в Греции в марте составила 8,9% в годовом исчислении, что самый высокий показатель за 27 лет.

Инфляция в Греции в марте составила 8,9% в годовом исчислении, что самый высокий показатель за 27 лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила статистическая служба ELSTAT.

Значительный рост цен наблюдался в сфере энергетики: на 79,3% по сравнению с мартом 2021 года выросла стоимость электроэнергии, на 68,3% — газа.

Потребители заплатили на 19,9% больше за растительное масло, на 13,6% — за овощи, на 7,6% — за хлеб и на 6,4% — за мясо.

Рост общего индекса потребительских цен на 8,9% в марте по сравнению с тем же месяцем прошлого года произошел в основном от увеличения показателей на 8,1% в группе "Продукты питания и безалкогольные напитки" в основном за счет роста цен на хлеб и крупы, мясо, рыбу, молочные продукты и яйца, масла и жиры, свежие фрукты, овощи. На 6,5% повысились цены на одежду и обувь, на 29,9% — арендуемое жилье, предметы ремонта и обслуживания жилья, электричество, газ, топливо для обогрева.