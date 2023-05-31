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Инфляция в Германии в мае оказалась самой низкой за год

Инфляция в Германии в мае оказалась самой низкой за год Инфляция в Германии в мае составила 6,1% в годовом выражении. Такие предварительные данные сегодня, 31 мая, опубликовало Федеральное статистическое управление. Это самый низкий уровень инфляции более чем за год. Рост цен замедляется не первый месяц: так,
Финансы
31 мая 2023 г. 20:37
Инфляция в Германии в мае оказалась самой низкой за год

Инфляция в Германии в мае составила 6,1% в годовом выражении. Такие предварительные данные сегодня, 31 мая, опубликовало Федеральное статистическое управление. Это самый низкий уровень инфляции более чем за год. Рост цен замедляется не первый месяц: так, в феврале инфляция в годовом выражении составила 8,7%, в марте — 7,4%, в апреле — 7,2%.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", данные опубликовало Федеральное статистическое управление Германии.

Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что инфляция в мае составит 6,5%. Кроме того, впервые с начала года цены чуть снизились в сравнении с предыдущим месяцем — на 0,1%.

Цены на продукты питания в мае выросли на 14,9% в годовом выражении — против 17,2% в апреле. Существенно замедлился рост цен на энергоносители: они увеличились на 2,6% против роста на 6,8% в апреле. Товары в целом подорожали на 7,7%, услуги — на 4,5%.

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