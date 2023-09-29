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Инфляция в еврозоне в сентябре замедлилась до 4,3%

Инфляция в еврозоне в сентябре замедлилась до 4,3% Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 4,3% в годовом выражении.
Финансы
29 сентября 2023 г. 13:52
Инфляция в еврозоне в сентябре замедлилась до 4,3%

Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 4,3% в годовом выражении.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в отчете Статистического управления Европейского союза, представившего предварительную оценку.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 5,2% в августе.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал замедление до 4,5%.

Цены на энергоносители в еврозоне в сентябре снизились на 4,7% в годовом выражении после падения на 3,3% в августе. Повышение цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлилось до 8,8% с 9,7%, на услуги - до 4,7% с 5,5%.

Рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в сентябре замедлился до минимальных с августа 2022 года 4,5% с 5,3% месяцем ранее. Эксперты ожидали, что подъем составит 4,8%.

Потребительские цены в еврозоне в этом месяце выросли на 0,3% по сравнению с августом, когда они повысились на 0,5%.

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