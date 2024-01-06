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Инфляция в еврозоне в декабре выросла до 2,9%

Инфляция в еврозоне в декабре выросла до 2,9% Рост инфляции на полпроцента по сравнению с ноябрьским показателем, судя по всему, обусловлен замедлением падения цен на энергоносители.
Финансы
6 января 2024 г. 06:26
Инфляция в еврозоне в декабре выросла до 2,9%

Рост инфляции на полпроцента по сравнению с ноябрьским показателем, судя по всему, обусловлен замедлением падения цен на энергоносители.

Как передает Report, данные об этом привел Евростат.

Больше всего подорожали в еврозоне продукты питания, алкоголь и табак (на 6,1% в годовом исчислении по сравнению с 6,9% в ноябре). За ними следуют услуги (неизменные 4,0%). Однако снижение инфляции в энергетике замедлилось с -11,5% в ноябре до -6,7% в декабре.

По мнению сотрудника брюссельского института "Брейгель" Жолта Дарваша, усугубить эту тенденцию может геополитическая напряженность:

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Версия на азербайджанском языке Dekabrda Avrozonada inflyasiya 2,9 faiz olub

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