Инфляция в еврозоне в декабре выросла до 2,9%

Рост инфляции на полпроцента по сравнению с ноябрьским показателем, судя по всему, обусловлен замедлением падения цен на энергоносители.

Рост инфляции на полпроцента по сравнению с ноябрьским показателем, судя по всему, обусловлен замедлением падения цен на энергоносители.

Как передает Report, данные об этом привел Евростат.

Больше всего подорожали в еврозоне продукты питания, алкоголь и табак (на 6,1% в годовом исчислении по сравнению с 6,9% в ноябре). За ними следуют услуги (неизменные 4,0%). Однако снижение инфляции в энергетике замедлилось с -11,5% в ноябре до -6,7% в декабре.

По мнению сотрудника брюссельского института "Брейгель" Жолта Дарваша, усугубить эту тенденцию может геополитическая напряженность: