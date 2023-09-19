Инфляция в еврозоне в августе замедлилась до 5,2%

Потребительские цены в еврозоне в августе 2023 года выросли на 5,2% в годовом выражении.

Потребительские цены в еврозоне в августе 2023 года выросли на 5,2% в годовом выражении.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в окончательных данных Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 5,3% в июле, достигнув минимума с января прошлого года.

Предварительная оценка указывала на сохранение инфляции на июльском уровне, и опрошенные Bloomberg аналитики не ждали ее пересмотра.

Стоимость энергоносителей в еврозоне в августе снизилась на 3,3% в годовом выражении после падения на 6,1% в июле. Повышение цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлилось до 9,7% с 10,8% месяцем ранее. Инфляция в сфере услуг замедлилась до 5,5% с 5,6%.

Оценка роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в августе подтверждена на уровне 5,3%, как и ожидалось. В июле индекс CPI Core вырос на 5,5%.

Относительно июля потребительские цены в еврозоне в августе выросли на 0,5%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.