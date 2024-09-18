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Инфляция в еврозоне в августе составила 2,2%

Инфляция в еврозоне в августе составила 2,2% Потребительские цены в еврозоне в августе 2024 года увеличились на 2,2% в годовом выражении.
Финансы
18 сентября 2024 г. 14:45
Инфляция в еврозоне в августе составила 2,2%

Потребительские цены в еврозоне в августе 2024 года увеличились на 2,2% в годовом выражении.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении статуправления Евросоюза (Eurostat).

Инфляция замедлилась по сравнению с июлем, когда она составила 2,6%.

Стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции в прошлом месяце выросла на 2,3%, как и в июле, цены на энергоносители упали на 3% после повышения на 1,2% месяцем ранее. При этом услуги подорожали на 4,1% (+4% в июле).

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в прошлом месяце замедлился до 2,8% с июльских 2,9%.

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