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Инфляция в еврозоне установила новый исторический рекорд

Инфляция в еврозоне установила новый исторический рекорд Инфляция в еврозоне по итогам 2021 года составила 5%, что является рекордным значением с начала расчета этого показателя в 1997 году.
Финансы
10 января 2022 г. 17:35
Инфляция в еврозоне установила новый исторический рекорд

Инфляция в еврозоне по итогам 2021 года составила 5%, что является рекордным значением с начала расчета этого показателя в 1997 году.

Как передает Report, об этом свидетельствуют предварительные данные Европейского статистического агентства (Евростат).

Отмечается, что наибольший вклад в годовую инфляцию внесло рост цен на энергоносители, которые за год подорожали на 26%. Рост цен на продовольствие, алкоголь и табак составил 3,2%, на услуги – на 2,4%.

Инфляция в еврозоне установила новый исторический рекорд 01

Как сообщалось, по данным Евростата, инфляция в еврозоне в ноябре 2021 года в годовом выражении достигла 4,9%, установив предварительный рекорд.

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