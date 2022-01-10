Инфляция в еврозоне установила новый исторический рекорд

Инфляция в еврозоне по итогам 2021 года составила 5%, что является рекордным значением с начала расчета этого показателя в 1997 году.

Инфляция в еврозоне по итогам 2021 года составила 5%, что является рекордным значением с начала расчета этого показателя в 1997 году.

Как передает Report, об этом свидетельствуют предварительные данные Европейского статистического агентства (Евростат).

Отмечается, что наибольший вклад в годовую инфляцию внесло рост цен на энергоносители, которые за год подорожали на 26%. Рост цен на продовольствие, алкоголь и табак составил 3,2%, на услуги – на 2,4%.

Как сообщалось, по данным Евростата, инфляция в еврозоне в ноябре 2021 года в годовом выражении достигла 4,9%, установив предварительный рекорд.