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Инфляция в еврозоне обновила двухлетний минимум

Инфляция в еврозоне обновила двухлетний минимум Инфляция в зоне евро, по предварительным подсчетам Евростата, составила по итогам октября 2,9% в годовом исчислении. В последний раз ниже этого уровня инфляция в еврозоне опускалась в июле 2021 года - тогда она составила 2,2%.
Финансы
31 октября 2023 г. 18:50
Инфляция в еврозоне обновила двухлетний минимум

Инфляция в зоне евро, по предварительным подсчетам Евростата, составила по итогам октября 2,9% в годовом исчислении. В последний раз ниже этого уровня инфляция в еврозоне опускалась в июле 2021 года - тогда она составила 2,2%.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, аналитики ожидали, что инфляция в октябре замедлится до 3,1%. В сентябре рост потребительских цен в годовом исчислении составил 4,3%, что тогда стало самым низким показателем за два последних года.

Среди всех категорий товаров сильнее всего в октябре дорожали еда, алкоголь и табак. Цены на них выросли на 7,5% по сравнению с прошлым годом. При этом в сентябре инфляция в этой категории товаров составила 8,8%. Темп инфляции в секторе услуг остался примерно тем же - 4,6% в октябре против сентябрьских 4,7%. Падают в еврозоне по-прежнему только цены на энергоносители: после сентябрьского снижения на 4,7% последовало падение на 11,1% в октябре, что объясняется резким ростом цен на электроэнергию в Европе осенью прошлого года.

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Версия на английском языке Euro-zone inflation sinks to 2-year low as economy contracts

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