Инфляция в Европе впервые в истории достигла 7,5%

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, ускорилась до 7,5% с 5,9% месяцем ранее, и этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Евростата.
Как передает Report, это следует из данных этого статистического агентства.
Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 1,3% годовых.
Только за март нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, увеличились на 2,5%.
Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 3% с 2,7% месяцем ранее при прогнозе ускорения до 3,1%.