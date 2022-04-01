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Инфляция в Европе впервые в истории достигла 7,5%

Инфляция в Европе впервые в истории достигла 7,5% Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, ускорилась до 7,5% с 5,9% месяцем ранее, и этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Евростата.
Финансы
1 апреля 2022 г. 13:17
Инфляция в Европе впервые в истории достигла 7,5%

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, ускорилась до 7,5% с 5,9% месяцем ранее, и этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Евростата.

Как передает Report, это следует из данных этого статистического агентства.

Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 1,3% годовых.

Только за март нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, увеличились на 2,5%.

Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 3% с 2,7% месяцем ранее при прогнозе ускорения до 3,1%.

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