Инфляция в Европе продолжает обновлять рекорды

Инфляция в Европе продолжает расти стремительными темпами.

Инфляция в Европе продолжает расти стремительными темпами.

Как передает Report со ссылкой на Euronews, в сентябре показатель повышения общего уровня цен на товары и услуги в очередной раз обновил рекорды, составив почти 10% в еврозоне и почти 11% — в среднем по Евросоюзу.

По цифровым показателям Европа уже находится в рецессии.

Во Франции уже проходят массовые забастовки из-за высокой инфляции, но по данным Евростата, там ситуация ещё терпимая, цены выросли "всего" на 6,4%. Самые же высокие темпы — в странах Балтии, от 22 до 24% в годовом выражении.

Причиной инфляции приводится рост цен на энергоносители, который вызывает удорожание товаров и услуг. Наиболее серьёзно происходящее влияет на продукты питания, алкоголь и табак.

Инфляция в зоне евро растёт впятеро быстрее целевых показателей Евроцентробанка. Аналитики уверены, что в конце октября регулятор объявит о новом увеличении всех ключевых ставок.