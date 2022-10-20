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Инфляция в Европе продолжает обновлять рекорды

Инфляция в Европе продолжает обновлять рекорды Инфляция в Европе продолжает расти стремительными темпами.
Финансы
20 октября 2022 г. 07:16
Инфляция в Европе продолжает обновлять рекорды

Инфляция в Европе продолжает расти стремительными темпами.

Как передает Report со ссылкой на Euronews, в сентябре показатель повышения общего уровня цен на товары и услуги в очередной раз обновил рекорды, составив почти 10% в еврозоне и почти 11% — в среднем по Евросоюзу.

По цифровым показателям Европа уже находится в рецессии.

Во Франции уже проходят массовые забастовки из-за высокой инфляции, но по данным Евростата, там ситуация ещё терпимая, цены выросли "всего" на 6,4%. Самые же высокие темпы — в странах Балтии, от 22 до 24% в годовом выражении.

Причиной инфляции приводится рост цен на энергоносители, который вызывает удорожание товаров и услуг. Наиболее серьёзно происходящее влияет на продукты питания, алкоголь и табак.

Инфляция в зоне евро растёт впятеро быстрее целевых показателей Евроцентробанка. Аналитики уверены, что в конце октября регулятор объявит о новом увеличении всех ключевых ставок.

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