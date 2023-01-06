Инфляция в ЕС снизилась второй месяц подряд

Уровень инфляции в еврозоне в декабре 2022 года снизился до 9,2%.

Уровень инфляции в еврозоне в декабре 2022 года снизился до 9,2%.

Как передает Report, это следует из предварительной оценки Евростата. Это минимальный показатель с сентября, в ноябре уровень инфляции в ЕС достиг 10,1%.

Евростат также зафиксировал замедление роста цен на энергоресурсы в еврозоне - с 34,9% в ноябре до 25,7% в декабре. Наблюдается подорожание продуктов питания, алкоголя и табака (с 13,6% в ноябре до 13,8% в декабре). Цены на другие потребительские товары за декабрь увеличились на 5,2% в годовом выражении - по сравнению с ноябрем потребительские цены за прошедший месяц снизились на 0,3%.

Целевой показатель по инфляции Европейского центрального банка (ЕЦБ) составляет 2%. 15 декабря ЕЦБ четвертый раз подряд повысил базовую ставку до 2,5%.